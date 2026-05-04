Ultime News

4 Mag 2026 "Parole immaginate": in biblioteca i cortometraggi di Silvia Migliorati
4 Mag 2026 Festa del Volontariato Castelverde, grande partecipazione per la quarta edizione
4 Mag 2026 Vanoli, fine di un’epoca? Conti a CR1: "L'ufficialità dopo il Consiglio federale"
4 Mag 2026 A due studenti dello Stradivari e di Cr.Forma la Borsa di Studio "Agostino Ottoli"
4 Mag 2026 Avanzano i lavori nell'ex Aem: sempre più probabile la destinazione a studentato
Video Pillole

Mediterraneo, Italpress ed Ecam Council rinnovano la loro partnership

Italpress ed ECAM Council rinnovano la loro collaborazione. L’intesa ha l’obiettivo di sviluppare sinergie nei campi della comunicazione istituzionale e della promozione di iniziative legate allo sviluppo delle relazioni tra i Paesi dell’Europa, dell’Africa e del Medio Oriente.

ECAM Council opera come piattaforma di confronto e coordinamento tra istituzioni, imprese e stakeholder pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire cooperazione, integrazione e sviluppo sostenibile nella regione. L’accordo prevede la realizzazione di progetti editoriali congiunti e la diffusione di contenuti informativi sulle attività promosse dall’organismo internazionale.

Per il presidente di Ecam, Kamel Ghribi, la partnership è “un’opportunità concreta per valorizzare il confronto tra i diversi attori della regione e contribuire, anche attraverso una informazione autorevole e plurilingue, alla costruzione di percorsi di sviluppo e stabilità condivisa”.

Secondo il fondatore e direttore responsabile, Gaspare Borsellino, “grazie a questo importante accordo con ECAM, Italpress rafforza la sua vocazione internazionale e l’impegno a raccontare con professionalità e indipendenza i processi di cooperazione che interessano il Mediterraneo”.

abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...