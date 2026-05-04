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Pnrr, Franzolini (FenealUil): “Operazione straordinaria, completare azioni”

(Adnkronos) – “Il Pnrr è stato un’operazione straordinaria. L’Europa ha messo a disposizione oltre 230 miliardi per il nostro Paese, tra sovvenzioni e prestiti: la cifra più rilevante ricevuta da uno Stato membro. L’Italia ha saputo utilizzare in buona parte queste risorse, ma restano ancora interventi da completare che richiedono programmazione e tempi rapidi”. Così, ad Adnkronos/Labitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil. 

Per Franzolini, “è fondamentale garantire il pieno mantenimento degli impegni di spesa e proseguire con il rafforzamento infrastrutturale, soprattutto nelle aree del Paese che ne hanno maggiore bisogno. Ma accanto a questo tema emerge con forza la questione abitativa, oggi sempre più centrale”, conclude.  

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