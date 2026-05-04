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Serie A, oggi Cremonese-Lazio – Diretta

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti affrontano la Cremonese – in diretta tv e streaming – allo Zini nella 35esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, finalista in Coppa Italia, con un successo potrebbe avvicinarsi al settimo posto in classifica dell’Atalanta (Dea a quota 55, biancocelesti a 48). I grigiorossi vanno invece a caccia di punti cruciali in ottica salvezza, visto che sono al momento terzultimi a 28 punti: il Lecce, quartultimo, è a quota 32 punti. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà l’Inter all’Olimpico, nell’antipasto della finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio, mentre la Cremonese ospiterà il Pisa. 

 

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