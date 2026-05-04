Ultime News

4 Mag 2026 Un messaggio, una finta figlia, tre bonifici: genitori raggirati, via oltre 8.000 euro
4 Mag 2026 Studenti fra musica e teatro sotto al Torrazzo nel segno di don Primo Mazzolari
4 Mag 2026 Isee, nuova mozione di Forza Italia. Carassai: "Più equità per le famiglie"
4 Mag 2026 "Super Giocosano", il 9 e 10 maggio evento per famiglie e bambini
4 Mag 2026 Salone dello studente young: il tour 2026 si conclude con risultati molto positivi
Nazionali

Summit in Armenia, l’Europa prova a fare squadra oltre i confininews dal nostro inviato

(Adnkronos) – Ma cosa ci fa il Canada a un vertice europeo… in Armenia? Sembra una domanda strana, ma racconta bene il momento che stiamo vivendo. Nel disordine globale e nella nuova geometria geopolitica ridisegnata da Donald Trump, il Canada guidato da Mark Carney si avvicina sempre di più all’Europa. E infatti è l’ospite d’onore dell’ottavo vertice della Comunità politica europea, in corso oggi a Yerevan. Una presenza simbolica, ma anche molto concreta. Qui si parla di sicurezza, difesa, energia e resilienza democratica. In altre parole: come reggere l’urto di un mondo sempre più instabile. 

E l’Armenia? Ospitare questo summit è un segnale forte del suo avvicinamento all’Unione europea. Al tavolo ci sono circa 50 leader, tra cui anche la premier Giorgia Meloni, che dopo Yerevan volerà a Baku, in Azerbaigian, partner chiave per l’energia italiana. Intanto qui il messaggio è chiaro: l’Europa prova a fare squadra. E lo fa allargando il perimetro, anche oltre i suoi confini. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...