Ucraina-Russia, doppio annuncio di tregua ma Kiev non si fida

(Adnkronos) –

Tregua e minacce. La tensione sale ulteriormente tra Russia e Ucraina, con annunci incrociati di cessate il fuoco che rischiano di innescare una nuova escalation. Le forze militari russe osserveranno un cessate il fuoco unilaterale l’8 e il 9 maggio in coincidenza con la ‘giornata della vittoria’ con cui in Russia si celebra la vittoria delle forze sovietiche sui nazisti, ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. “Conformemente a una decisione del comandante supremo delle forze militari della Federazione russa Vladimir Putin, è stato decretato un cessate il fuoco dall’8 al 9 maggio prossimo”, ha scritto il ministero in un post pubblicato su Max.

Il messaggio è abbinato alla minaccia di lanciare un ‘massiccio attacco missilistico’ su Kiev se l’Ucraina violerà il cessate il fuoco unilaterale. “Se il regime di Kiev tenterà di attuare i suoi piani criminali volti a interrompere le celebrazioni dell’81° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, le forze armate russe lanceranno un massiccio attacco missilistico di ritorsione sul centro di Kiev’, ha aggiunto il ministero della Difesa.

In questo quadro, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha replicato con un’iniziativa ad impatto immediato: Zelensky ha annunciato un cessate il fuoco dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. “Ad oggi – ha scritto su X – non è pervenuto alcun appello ufficiale all’Ucraina in merito alle modalità di cessazione delle ostilità, come invece si afferma sui social media russi. Riteniamo che la vita umana valga molto più di qualsiasi ‘celebrazione’ di anniversario. A tal proposito, annunciamo un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio”.

“Nel tempo che ci separa da quel momento, è realistico garantire che il silenzio sia effettivo. Da quel momento in poi, agiremo in modo reciproco. È ora che i leader russi intraprendano azioni concrete per porre fine alla guerra, soprattutto considerando che il Ministero della Difesa russo ritiene di non poter organizzare una parata a Mosca senza la benevolenza dell’Ucraina”, ha aggiunto.

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