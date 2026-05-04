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Usa, Rudolph Giuliani ricoverato in condizioni critiche

(Adnkronos) –
L’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche. Lo ha dichiarato il suo portavoce, Ted Goodman, su ‘X’ e lo ha confermato il presidente americano Donald Trump su Truth Social. “Il sindaco Rudy Giuliani è attualmente ricoverato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche, ma stabili. Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza e sta combattendo con la stessa forza anche adesso”, ha scritto Goodman. “Vi chiediamo di unirvi a noi in preghiera per il sindaco americano Rudy Giuliani”, ha aggiunto. 

Non è stato specificato il motivo del ricovero dell’ex sindaco di New York, che ha 81 anni. “Il nostro favoloso Rudy Giuliani, un vero guerriero e il miglior sindaco nella storia di New York, di gran lunga, è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni critiche”, ha scritto Trump su Truth Social. “Che tragedia che sia stato trattato così male dai pazzi radicali di sinistra, tutti democratici, e aveva ragione su tutto! Hanno imbrogliato alle elezioni, inventato centinaia di storie, fatto di tutto per distruggere la nostra nazione, e ora guardate Rudy. Che tristezza!”, ha aggiunto Trump. 

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