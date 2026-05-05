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A2A, Mazzoncini “Presenteremo offerta non vincolante per Bioenerys”

MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo studiando il dossier, quindi sicuramente parteciperemo a questa prima fase poi vediamo gli elementi che emergono”. Così l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, a margine di un incontro con gli studenti a Milano a chi gli domandava se A2A abbia intenzione di presentare un’offerta non vincolante per Bioenerys, la società che racchiude le attività e circa 40 impianti di biogas e biometano di Snam. “L’offerta non vincolante c’è”, ha aggiunto Mazzoncini senza però entrare in dettagli sui tempi dell’intera operazione. “Non sappiamo perché dipende da loro e da quante offerte arriveranno. In base a questo, i tempi possono allungarsi o accorciarsi”, ha concluso.

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