Anche a Cremona le azalee di AIRC per la ricerca sui tumori femminili

L’Azalea della Ricerca torna nelle piazze anche a Cremona e nel circondario in occasione della Festa della mamma. Domenica 10 maggio, ma non solo, migliaia di volontarie e volontari AIRC in tutta Italia distribuiranno il fiore simbolo della salute al femminile, a fronte di un contributo minimo di 18 euro, per sostenere concretamente la ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Nata nel 1984, l’iniziativa è diventata nel tempo un appuntamento di riferimento, unendo il gesto del dono alla sensibilizzazione su prevenzione e diagnosi precoce. Le raccolte fondi promosse da AIRC hanno contribuito a sostenere progetti di ricerca e a diffondere i risultati più rilevanti in ambito oncologico. Oggi, grazie ai progressi scientifici, in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.

Tra i progetti sostenuti c’è quello della ricercatrice AIRC Camilla Nero, impegnata presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Grazie al sostegno di AIRC sto lavorando a un progetto per comprendere il ruolo dell’analisi del DNA tumorale sulla scelta dei trattamenti post-operatori più adatti per le donne con carcinoma ovarico iniziale”.

A Cremona e in provincia le volontarie hanno organizzato banchetti in diversi punti del territorio già nei giorni precedenti. Giovedì 7 maggio sarà possibile trovare l’Azalea nell’atrio dell’Ospedale Maggiore di Cremona dalle 8.30 alle 16.30 e al mercato di Isola Dovarese dalle 8.30 alle 12.30. Venerdì 8 maggio distribuzione alla Casa di cura Ancelle della Carità dalle 7.30 alle 16.

Sabato 9 maggio i punti saranno all’Iper Cremona 2 di Gadesco dalle 9 alle 18, al Teatro Ponchielli dalle 8.30 alle 13, in corso Campi dalle 8.30 alle 18.30 e al mercato di Persichello dalle 8.30 alle 12.30.

Domenica 10 maggio, giorno della Festa della mamma, i banchetti saranno presenti all’Iper Cremona 2 di Gadesco dalle 9 alle 12.30, a San Luca, Sant’Agata e in piazza del Comune, tutti dalle 8.30 alle 12.30.

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