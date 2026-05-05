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Falcone “Euro digitale strumento di affermazione della sovranità monetaria”
BRUXELLES (ITALPRESS) – “Oggi ribadiamo il convinto sostegno italiano al progetto dell’euro digitale, destinato a diventare la moneta del futuro e che deve essere uno dei progetti bandiera di questa legislatura europea”. Lo dichiara il vice capodelegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE Marco Falcone, a margine dell’evento “Digital Euro, una scelta politica strategica per l’Europa”, co-organizzato in Parlamento Europeo a Bruxelles con l’Associazione Bancaria Italiana e la collaborazione di 5 gruppi politici dell’Europarlamento.
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