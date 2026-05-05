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In tre si gettano in acqua a Venezia, ventenne muore annegato

(Adnkronos) – Un giovane di 20 anni, di origine polacche, è morto annegato a Venezia dopo che insieme altri due amici si erano gettati in acqua in un rio di Venezia. I due amici sono stati salvati da una imbarcazione di passaggio, mentre il corpo del terzo giovane è stato ritrovato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di Campo San San Polo. Presenti sul posto i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118.  

 

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