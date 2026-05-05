Met Gala, proteste contro Jeff Bezos: arrestato manifestante

(Adnkronos) –

La polizia ha arrestato un manifestante accusato di aver scavalcato una barriera al Met Gala. Questa è l’ultima di una serie di proteste di alto profilo contro l’evento che si svolge al Metropolitan Museum of Art di New York. Gli attivisti hanno protestato contro la presenza del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e di sua moglie Lauren Sánchez in veste di sponsor e presidenti onorari del gala, sostenendo che il miliardario del settore tecnologico sfrutti i suoi dipendenti. La polizia di New York ha dichiarato al quotidiano The Independent che l’uomo ha scavalcato le barriere davanti all’incrocio tra la East 82nd Street e la 5th Avenue, proprio di fronte al Metropolitan Museum of Art.

“Un uomo di 37 anni è stato arrestato e al momento sono in corso le procedure per l’incriminazione”, ha dichiarato un portavoce della polizia. Secondo alcune fonti l’uomo arrestato sarebbe Chris Smalls, 37 anni, attivista sindacale di Amazon. Nel 2022, in un magazzino di New York, Smalls contribuì a guidare la storica campagna per il primo sindacato riconosciuto all’interno di una struttura Amazon. Il dipartimento di polizia di New York non ha confermato che la persona arrestata sia Smalls. Il video dell’accaduto mostra un folto gruppo di agenti di polizia che atterrano un uomo e gettano di lato un cartello nero, con su scritto che Amazon “si rifiuta di negoziare un contratto con il suo sindacato” e che “investe nel genocidio” in Israele.

Nei giorni precedenti al Met Gala, si sono svolte numerose manifestazioni in tutta la città. Nel fine settimana, gli attivisti hanno proiettato video su diversi edifici di New York, tra cui l’appartamento di Bezos vicino a Madison Square Park. Una delle proiezioni mostrava l’immagine di Bezos che rideva e lo slogan “Se puoi comprare il Met Gala, puoi pagare più tasse”. Ciò fa seguito a un’inchiesta di ProPublica che ha denunciato come, per diversi anni, Bezos non abbia pagato alcuna imposta federale sul reddito. Il gruppo politico britannico Everyone Hates Elon ha lasciato centinaia di bottiglie di urina all’interno della Metropolitan Museum of Art, in segno di solidarietà per i dipendenti di Amazon secondo cui spesso lavorano così tanto da non avere tempo per andare in bagno.

I manifestanti hanno anche esposto cartelli fuori dall’evento con slogan come “tassate i ricchi” e “con i miliardari al potere, il Presidente degli Stati Uniti è un pedofilo, uno stupratore e un traditore”. Bezos non si è unito alle star che hanno salito la famosa scalinata del gala, sebbene la Sánchez sia apparsa in pubblico. Prima del Met Gala, a Smalls è stato chiesto se avrebbe partecipato all’evento qualora fosse stato invitato. “Sì, ci vado – ha detto – Sono passati quattro anni da quando ci siamo sindacalizzati e si sono rifiutati di negoziare un contratto con il nostro sindacato, che si trova a 30 minuti di distanza”. Il mese scorso, il National Labor Relations Board ha ordinato ad Amazon di riconoscere e negoziare con il sindacato dei dipendenti, dopo anni di battaglie legali.