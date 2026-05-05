Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova: centinaia di persone in coda per l’ultimo saluto al campione

(Adnkronos) – È arrivato il feretro di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, dove oggi, martedì 5 maggio, avranno luogo i funerali dell’ex pilota di Formula 1 e leggenda paralimpica. Dopo un lungo minuto di silenzio, un applauso della piazza per il campione. Sul sagrato, ad attendere la bara bianca sovrastata da una corona di rose bianche, la moglie Daniela, il figlio Nicolò che ha salutato e ringraziato la folla, e la mamma di Alex, la signora Anna, abbracciata da don Marco Pozza.

Centinaia le persone nella grande basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Accanto ai gonfaloni della città e di Noventa Padovana, dove abitava da vent’anni, anche quello di Bologna, la sua città di origine. Sull’altare è esposta la sua handbike.

Il feretro sarà accompagnato dai ragazzi di Obiettivo Tre, l’associazione che aveva creato per aiutare gli atleti paralimpici. Da Stefano Domenicali all’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, passando per Luca Zaia e Alberto Stefani, rispettivamente ex e attuale governatore della Regione Veneto, e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, tantissimi i personaggi del mondo dello sport e le figure istituzionali presenti. All’esterno della chiesa è stato montato un maxischermo per permettere di seguire la cerimonia. In chiesa, visibilmente commossi, Giancarlo Minardi e Stefano Domenicali, oggi al vertice della F1, insieme a Jorg Kottenmeyer, storico direttore del Motorsport Bmw. Tra i grandi sportivi, la leggenda azzurra dello sci Alberto Tomba e Kristian Ghedina.

Tomba ha ricordato così Zanardi: “Alex è stato grandioso per la forza e la volontà che ci ha messo. Era un grande, un mio paesano”.

“Tutti si ricordano di Alex che ha fatto gioire tante persone. Con la sua storia ha colpito tutti, ma con la sua forza d’animo ha fatto capire quanto fosse possibile arrivare a fare, tanto che la sua era diventata una figura universale. L’amico che tutti avrebbero voluto avere”. Sono le parole del sindaco di Bologna Matteo Lepore, in ricordo di Alex Zanardi. A Bologna, città d’origine del campione, oggi è lutto cittadino.

“Sembra una battuta delle sue, ma Alex Zanardi senza gambe ha lasciato un impronta” ha detto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e grande amico di Zanardi: “Spero che ci sia un effetto di emulazione di Alex, un esempio che purtroppo temo che tanti non seguiranno, perché lui era davvero incredibile. Lascia la libertà che ha concesso a tante persone con disabilità di poter vivere di nuovo la loro vita”.