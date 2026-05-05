Ultime News

5 Mag 2026 Nuovo impianto fotovoltaico a Volongo da oltre 3 MWp
5 Mag 2026 Stati generali delle infrastrutture: novità sull'Asolana e sulla gronda di Casalmaggiore
5 Mag 2026 Nel planetario del Torrazzo le meravglie del cosmo spiegate dagli Astrofili
5 Mag 2026 Stop ai treni sulla Mantova-Milano in luglio, Piloni: "Servono alternative"
5 Mag 2026 Piscina estiva, via libera della Sovrintendenza, lavori prima possibile
Video Pillole

Papa (Bper) “In Italia importante avere 3-4 grandi gruppi che aiutino economia”

MILANO (ITALPRESS) – “Non ho detto che le banche piccole verranno consolidate, ho detto che è importante che in Italia, come negli altri paesi europei, considerando la struttura economica italiana, ci siano 3-4 grandi gruppi che aiutino l’economia a svilupparsi”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Bper, Gianni Franco Papa, intervistato nel corso del convegno “Merger & Acquisition Summit 2026” organizzato dal Sole 24 Ore.

ari/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...