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Sala “Non è giusto che ci sia legge speciale solo per Roma, è interesse Paese”

MILANO (ITALPRESS) – “Io penso che non sia giusto che ci sia una legge speciale solo per Roma capitale. Bisogna ripartire dalle tre grandi città metropolitane che sono Napoli, Roma e Milano oppure allarghiamo le città metropolitane ma non credo che il nostro Paese abbia bisogno solo di una legge speciale per Roma”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento. “Non è un problema di diritti ma di interesse del Paese – ha sottolineato poi – . Questo paese va avanti se le realtà locali vanno avanti e quindi mi sembrerebbe sciocco porre troppa attenzione su Roma e meno attenzione sulle altre città”.

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