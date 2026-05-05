Serata di beneficenza al Teatro Monteverdi: commedia dialettale il 9 maggio 2026

Il prossimo sabato 9 maggio 2026, il Teatro Monteverdi di via Dante ospiterà una serata all’insegna della tradizione e della beneficenza. Alle ore 21:00, la compagnia teatrale Twentieth Century Bosch presenterà la commedia dialettale in tre atti intitolata “Cun töt ‘l bèn che te voori”, il cui ricavato sarà infatti devoluto a favore della Fondazione “Dopo di Noi: Insieme”. che raggruppa i famigliari di persone con gravi disabilità, garantendo sostegno, attività aggregative e soluzioni abitative. L’iniziativa gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Cremona.

La pièce promette un alto tasso di comicità. Il cast vedrà impegnati numerosi attori locali in una girandola di personaggi caratteristici: Roberto Fanzani nel ruolo di Arturo (il marito), Lorenza Maria Rossi nei panni di Lucrezia (la moglie), Roberto Ghisolli che interpreterà l’amico medico Giacomo, Ambra Dosi nel ruolo della suocera Patrizia, Anna Maria Gardani (la portinaia), Paola Allodi (Chiara, la vedova), Daniela Bedani (una vedova strampalata), Maurizio Alquati (il commesso Leo), Tiziano Ferrazzi (l’assicuratore) e Luca Seghizzi (il becchino).

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