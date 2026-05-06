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Nazionali

Champions, Di Canio show nel prepartita: la frase che imbarazza lo studio

(Adnkronos) –
Paolo Di Canio show e imbarazzo prima di Bayern Monaco-Psg. Oggi, mercoledì 6 maggio, l’ex attaccante, tra le altre, della Lazio, oggi opinionista Sky, ha dato il meglio di sé nel prepartita della semifinale di ritorno di Champions League, con tanto di riferimento sessuale che ha fatto calare il gelo, con qualche risata, in studio. 

Tutto è cominciato ripercorrendo quanto successo nella gara d’andata, terminata 5-4 per i parigini. Parlando del gol di Luis Diaz, Di Canio si è lasciato andare all’entusiasmo: “Se un attaccante si ritrova tutto solo in area e riesce a stoppare in quel modo il pallone… sono sicuro che avrà avuto un’eiaculazione”. 

Immediato l’imbarazzo in studio per la metafora piuttosto esplicita di Di Canio, con Masolin che ha provato a metterci una pezza: “Dategli un pallone così si sfoga”, ma l’ex attaccante ha rincarato la dose: “Fidatevi, se un attaccante si ritrova in quella situazione gode sicuro”. 

 

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