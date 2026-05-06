Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 6/5/2026
ROMA (OITALPRESS) – In questa edizione:
– “Illusione”, il ritorno di Francesca Archibugi
– “Mortal Kombat II”, sequel con Karl Urban
– “L’amore sta bene su tutto”, un film di Giampaolo Morelli
– “Billie Eilish”, il documentario di James Cameron
mgg/gtr
– “Illusione”, il ritorno di Francesca Archibugi
– “Mortal Kombat II”, sequel con Karl Urban
– “L’amore sta bene su tutto”, un film di Giampaolo Morelli
– “Billie Eilish”, il documentario di James Cameron
mgg/gtr
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