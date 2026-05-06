La principessa Kate in Italia, sarà il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia

(Adnkronos) –

Kate Middleton si recherà presto in Italia, senza il principe Williamsin. Un viaggio speciale, il primo all’estero dopo la diagnosi di tumore e poi l’annuncio di essere in remissione. La Principessa del Galles visiterà la città di Reggio Emilia tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio.

Come si apprende da un comunicato di Kensington Palace, la visita rappresenta un significativo passo in avanti nel lavoro e nell’espansione globale del Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation (The Royal Foundation Centre for Early Childhood). Fortemente voluta dalla Principessa, la visita si concentrerà sullo sviluppo della prima infanzia e sarà parte di una missione di alto livello per acquisire informazioni ed esplorare i principali approcci internazionali a sostegno dei bambini piccoli e di coloro che, educatori, insegnanti e adulti, sono in relazione con loro.

Basandosi sullo Shaping Us Framework del Centro per la Prima Infanzia, lanciato nel febbraio 2025, la visita punta a esaminare come una comprensione condivisa dello sviluppo sociale ed emotivo possa collegarsi ad approcci di altri Paesi che danno priorità ai primi anni di vita. La visita della Principessa a Reggio Emilia rappresenta un importante punto di partenza. Il Reggio Emilia Approach all’educazione della prima infanzia, riconosciuto a livello internazionale, pone le relazioni, l’ambiente e la comunità al centro dello sviluppo del bambino. È inoltre ampiamente rispettato per la creazione di ambienti di apprendimento che arricchiscono, sono creativi e fortemente interattivi.

Nel corso della visita di due giorni, la principessa Kate incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale, per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach. La visita metterà in evidenza l’importanza dei contesti e delle relazioni umane di ricerca, ascolto e reciprocità che circondano un bambino, e il ruolo che questi elementi svolgono per accompagnare i suoi processi di crescita e apprendimento.

“La Principessa è impaziente di visitare l’Italia la prossima settimana e di vedere di persona come il Reggio Emilia Approach crei ambienti in cui la natura e le relazioni umane amorevoli si uniscono per sostenere lo sviluppo dei bambini. Mentre il Centre for Early Childhood continua a sviluppare il proprio lavoro a livello internazionale, questa visita è un’opportunità per collegare lo Shaping Us Framework con i principali approcci globali, e per mettere in luce una valutazione condivisa: è in questi primi anni, attraverso l’ambiente naturale e il calore delle relazioni umane, che iniziamo a porre le basi per un futuro resiliente e sano”, ha detto un portavoce di Kensington Palace.

Fin dalla sua istituzione nel 2021, The Royal Foundation Centre for Early Childhood ha riunito ricerca, collaborazione e azione pratica per promuovere un cambiamento a lungo termine nel modo in cui la società comprende e dà priorità ai primi anni di vita. Questa visita segnala la fase successiva di tale lavoro, riunendo il pensiero globale sulla prima infanzia e accrescendone l’importanza sulla scena mondiale. Ulteriori dettagli sulla visita saranno annunciati a tempo debito.