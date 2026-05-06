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Omicidio a Civita di Bojano, operaio 50enne ucciso dopo una lite

(Adnkronos) – I carabinieri di Bojano, in provincia di Campobasso, stanno indagando sull’omicidio avvenuto intorno alla mezzanotte, quando – secondo le prime notizie – un operaio di 50 anni è stato ucciso con calci, pugni e un oggetto contudente da un 35enne, già individuato e fermato dai Carabinieri. Il delitto si sarebbe consumato a Civita di Bojano al termine di una discussione nata per vecchie ruggini, su cui gli inquirenti stanno facendo luce.  

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