Tendenze food 2026, vincono tradizione e cucina sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2026 cambia il modo di mangiare nel mondo: non conta più solo il gusto, ma sempre di più equilibrio tra salute, sostenibilità e autenticità. A evidenziarlo sono le principali analisi internazionali basate sulle tendenze di consumo e sui dati dei maggiori osservatori gastronomici, come Michelin e Technomic, che mostrano un ritorno ai piatti semplici ma di qualità. In cima alle preferenze globali restano due simboli della cucina italiana, come pasta e pizza, scelti sempre più spesso nelle versioni tradizionali, con ingredienti essenziali e farine meno raffinate. Tra i piatti più amati si conferma anche il ramen, insieme allo street food giapponese, mentre cresce il successo della cucina latinoamericana con tacos ed empanadas, apprezzati per praticità e intensità dei sapori. Accanto ai grandi classici, si fanno strada nuove abitudini: sempre più diffuse le bowl a base di cereali integrali, legumi e proteine, pensate per il benessere e l’equilibrio nutrizionale. In forte crescita anche la cucina coreana, con specialità fermentate come il kimchi. Tre i trend principali che guidano le scelte: l’abbinamento tra dolce e piccante, la valorizzazione degli ingredienti vegetali senza imitazioni e una maggiore attenzione all’apporto proteico. Un cambiamento che racconta un consumatore più consapevole, alla ricerca di cibo buono, ma anche sano e sostenibile.

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