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‘TIM Battiti Live Spring’, nuovo appuntamento stasera: gli ospiti

(Adnkronos) –
Stasera, mercoledì 6 maggio su Canale 5 nuovo appuntamento con ‘TIM Battiti Live Spring’, con Michelle Hunziker e Alvin alla conduzione. 

 

Nel corso della puntata di questa sera saliranno sul palco: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico.  

E ancora: Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit. 

 

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