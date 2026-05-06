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Trasporti & Logistica Magazine – 6/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il traffico urbano non dipende solo dall’ampiezza delle strade
– La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale
– Strade e autostrade sempre più smart, meno intervento umano, più sicurezza

sat/gtr

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