“I Gioielli Sotto Casa” fa tappa a Breno, in Val Camonica

Appuntamento da non perdere questo giovedì sera alle ore 20:30 su CR1, canale 19, con una nuova imperdibile puntata di “I Gioielli Sotto Casa”, il programma condotto da Piero Brazzale che accompagna i telespettatori alla scoperta delle eccellenze, della storia e delle bellezze più autentiche del nostro territorio.

Questa settimana il viaggio ci porta a Breno, uno dei centri più affascinanti e ricchi di storia della Val Camonica, in provincia di Brescia.

Adagiato in una suggestiva forra naturale orientata da nord a sud, tra la collina del Castello e il Corno Cerreto, Breno — Bré in dialetto camuno — rappresenta da sempre un punto strategico e un crocevia fondamentale per l’intera valle. Un luogo dove natura, storia e tradizioni si intrecciano da millenni.

Le origini di Breno affondano addirittura nell’età del rame, come dimostrano i recenti ritrovamenti archeologici effettuati sulla collina del castello. Anche il nome stesso del paese racconta un passato antico e misterioso, con diverse interpretazioni che rimandano al mondo celtico, a strutture difensive o a insediamenti strategici sorti per controllare l’accesso alla valle.

Durante la puntata, Piero Brazzale guiderà il pubblico attraverso le epoche che hanno segnato la storia di Breno: dalla resistenza alle legioni romane fino all’integrazione nell’Impero romano, di cui restano importanti testimonianze oggi custodite nel museo civico. Sarà raccontata anche la recente valorizzazione dell’area archeologica di Spinera, dove è stato riportato alla luce un importante edificio religioso di epoca romana, edificato su un antico luogo di culto dedicato alle acque.

Non mancherà uno sguardo al periodo medievale, tra lotte di potere, famiglie nobili, guelfi e ghibellini, fino all’arrivo della Repubblica di Venezia, che portò stabilità e fece di Breno il centro amministrativo della valle. Un percorso che prosegue fino al periodo napoleonico, alla Repubblica Cisalpina e agli anni del Risorgimento, quando il paese contribuì attivamente al cammino verso l’unità d’Italia.

Una puntata ricca di storia, cultura e identità territoriale, per scoprire uno dei veri gioielli nascosti della Lombardia.

L’appuntamento è per giovedì alle ore 20:30 su CR1 con “I Gioielli Sotto Casa”. Un viaggio da vivere, restando vicini alle nostre radici.

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