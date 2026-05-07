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Nazionali

Ismea, congratulazioni a Fini per conferma guida Cia

(Adnkronos) – Ismea “esprime le proprie congratulazioni a Cristiano Fini per la conferma, all’unanimità, alla guida di Cia-Agricoltori Italiani da parte dell’assemblea nazionale riunita ieri a Roma”. E’ quanto si legge in una nota.  

“Rivolgiamo al presidente Fini i migliori auguri di buon lavoro per questa riconferma – dichiarano il presidente di Ismea Livio Proietti e il direttore generale Sergio Marchi – nella convinzione che il confronto costante tra Ismea e le organizzazioni agricole rappresenti un elemento fondamentale per rafforzare la conoscenza e l’efficacia degli strumenti a sostegno del settore agricolo”.  

“Dall’innovazione all’accesso alla terra, fino agli interventi dedicati al ricambio generazionale e all’imprenditoria femminile, la collaborazione con le organizzazioni professionali è decisiva per accompagnare le imprese agricole in una fase di grandi trasformazioni e opportunità”, concludono Proietti e Marchi. 

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