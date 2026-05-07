Sgomberati i due appartamenti occupati dagli abusivi in via Secchi

E’ giunta a conclusione la vicenda dei due appartamenti occupati nella palazzina Aler di via Secchi a Cremona. Tra ieri e questa mattina gli addetti dell’Aler hanno ripreso possesso dei locali lasciati liberi dagli occupanti abusivi e sigillato gli ingressi, porte, finestre.

Presenti anche questa mattina diverse pattuglie di Polizia di Stato, Locale e Carabinieri per assicurare che le operazioni avvenissero in sicurezza; non si sono verificati incidenti.

I Servizi sociali dovrebbero aver preso in carico i nuclei famigliari anche se al momento non ci sono dichiarazioni da parte del Comune.

Sollevati i residenti delle case circostanti che da mesi assistevano a schiamazzi e litigi, anche in presenza di bambini.

La situazione si protraeva dallo scorso autunno quando si era verificata l’intrusione di alcune persone in uno dei due appartamenti sfitti al primo piano. Dopo qualche tempo l’inquilina dirimpettaia aveva lasciato l’appartamento a causa del continuo via via di estranei in quell’alloggio proprio sullo stesso ballatoio. Intanto cominciavano ad accumularsi nel cortile rifiuti di ogni tipo, ancora oggi visibili: scarti alimentari, materiali in plastica, pezzi di arredo rotti. Una situazione ancora oggi visibile.

Al momento della riconsegna delle chiavi, a gennaio, era stata verificata la forzatura dell’appartamento lasciato libero dalla signora, anche questo occupato abusivamente. Il monitoraggio da parte delle forze dell’ordine è stato continuo in questi mesi, anche finalizzato a verificare eventuali condotte illecite e dopo vari tentativi andati a vuoto la Polizia Locale, su richiesta di Aler, aveva consegnato agli occupanti l’intimazione di sfratto. Tra ieri e oggi gli appartamenti sono stati liberati e sigillati, in attesa dei necessari interventi di ripristino.

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