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Tg News – 7/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Procura chiude le indagini: “Chiara uccisa da Sempio”
– Razzo colpisce un mezzo della base italiana di Unifil in Libano
– Rubio dal Papa: “Con la Santa Sede relazioni solide”
– Attesa risposta dell’Iran sulla bozza di pace Usa
– Minetti: “Niente che ribalti decisione sulla grazia”
– A Piacenza scompare mamma insieme ai due figli
– Crans-Montana, Italia presenta primo conto alla Svizzera
– Auto, l’Italia ha il record europeo, 700 vetture ogni 1000 abitanti
– Previsioni 3B Meteo 8 Maggio
azn
– La Procura chiude le indagini: “Chiara uccisa da Sempio”
– Razzo colpisce un mezzo della base italiana di Unifil in Libano
– Rubio dal Papa: “Con la Santa Sede relazioni solide”
– Attesa risposta dell’Iran sulla bozza di pace Usa
– Minetti: “Niente che ribalti decisione sulla grazia”
– A Piacenza scompare mamma insieme ai due figli
– Crans-Montana, Italia presenta primo conto alla Svizzera
– Auto, l’Italia ha il record europeo, 700 vetture ogni 1000 abitanti
– Previsioni 3B Meteo 8 Maggio
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