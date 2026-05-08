Torna a Roma Ecofuturo, il festival delle ecotecnologie e dell’innovazione





ROMA (ITALPRESS) – Torna a Roma Ecofuturo Festival, l’evento gratuito sull‘innovazione eco tecnologica, l’eco formazione e gli stili di vita sostenibili. La 13esima edizione in programma a Roma alla Città dell’Altra Economia, dal 13 al 16 maggio è incentrata sul tema “L’ Ecopresente è conveniente”. 4 giorni di workshop, corsi di formazione e convegni gratuiti. Relatori e aziende provenienti dal mondo dell’innovazione eco tecnologica, professionisti e ricercatori presenteranno le loro innovazioni al pubblico nei convegni e nei workshop Energia, agricoltura, materiali, innovazione. Un programma costruito per mostrare soluzioni concrete, già applicabili, e creare connessioni tra chi le sviluppa e chi le utilizza. Ecofuturo festival nasce nel 2014 ed è costituito da una rete di aziende, professionisti e ricercatori che annualmente si incontrano per diffondere al grande pubblico le più rilevanti innovazioni ed i nuovi approcci tecnologici per la risoluzione dei problemi energetici, ambientali e climatici. Ecofuturo Festival non è solo un evento: è una comunità di persone che credono nel cambiamento possibile.

mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata