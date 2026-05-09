Ultime News

9 Mag 2026 Le reliquie di Santa Bernadette arrivano a Castelvetro: il programma delle preghiere e celebrazioni
9 Mag 2026 Bonaldi: "Soprintendenza senza direttore da un anno, probemi per tutta la filiera"
8 Mag 2026 Basta ombre su Giovani in Centro: per Galli (Pd) progetto innovativo e sfidante
8 Mag 2026 Amministratrice di condominio "diffamata" in rete: "Recensioni lesive della mia immagine"
8 Mag 2026 Fondazione CER Città di Cremona, 4 nuovi soci e 30 manifestazioni di interesse
Nazionali

Dalla strada al palco, stasera 9 maggio: le anticipazioni e gli ospiti

(Adnkronos) –
Nuovo appuntamento con ‘Dalla strada al palco’. Il people show torna stasera, sabato 9 maggio, in prima serata su Rai 1. A commentare le esibizioni, una compagnia di ‘passanti importanti’: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e ospiti Luca Argentero, Elettra Lamborghini e Fabio Rovazzi.  

Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance. Nel corso della puntata, il pubblico e i ‘passanti importanti’ scelgono i migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...