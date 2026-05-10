La situazione dell'amianto a Cremona a "24minuti"

Nel mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono oltre 200.000 le vittime ogni anno causate dall’amianto, una delle più gravi emergenze sanitarie globali ancora irrisolte. In Italia, i numeri restano drammaticamente stabili: circa 10.000 nuovi casi l’anno e 7.000 decessi, senza segnali di riduzione significativa. Ma è in Lombardia che l’emergenza assume i contorni più gravi. Con oltre 2.000 decessi l’anno, di cui circa 500 per mesotelioma e oltre 1.000 per tumori polmonari, la regione si conferma la più colpita d’Italia, simbolo di un’eredità industriale che continua a presentare un conto altissimo in termini di vite umane. Il dato più preoccupante è proprio questo: la curva non scende.

E a Cremona quale è la situazione? Ce lo spiega Ezio Bonanni, presidente dell’osservatorio nazionale amianto, ospite della puntata di “24minuti” che andrà in onda domenica sera alle 19:30. “La provincia di Cremona ha una incidenza meno elevata rispetto al resto della Lombardia perché a fronte di 350.000 abitanti, rispetto ai 10 milioni della regione, ha fatto registrare circa 300 casi di mesotelioma; evidentemente si tratta di una proporzione leggermente inferiore al resto della Lombardia”. Bonanni sarà ospite della puntata di “24minuti” che andrà in onda domenica sera alle 1930.

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