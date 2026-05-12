Agroalimentare, l’export traina il settore





ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre del 2025 il comparto agroalimentare italiano mostra un quadro complesso ma resiliente, secondo la fotografia del CREA, Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. Fra ottobre e dicembre, la produzione dell’industria alimentare e delle bevande presenta segnali di rallentamento. Si registra una flessione lieve per l’industria alimentare, -0,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, e più marcata per l’industria delle bevande, -3,6%. Il fatturato cresce sia sul mercato estero, sia su quello interno. Diversamente, il settore delle bevande evidenzia un calo in entrambe le aree. Le esportazioni confermano la loro dinamica positiva, con un ulteriore incremento in valore nonostante le tensioni internazionali e le misure tariffarie adottate dagli Stati Uniti. La crescita è trainata soprattutto dai rapporti commerciali con mercati europei come Spagna e Polonia, mentre si registra una contrazione verso il mercato statunitense. Si distinguono le buone performance dei prodotti dolciari e delle carni fresche e congelate, a fronte di un arretramento del vino. Sul versante delle importazioni si osserva un aumento complessivo degli acquisti agroalimentari, con un ruolo crescente di Francia, Paesi Bassi, Belgio e Brasile.

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