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Cina, due linee parallele ad alta velocità prendono forma nelle Tre Gole
Nella zona delle Tre Gole a Chongqing, in Cina, procedono a pieno ritmo i lavori di costruzione della ferrovia ad alta velocità Yichang-Fuling, progettata per i 350 km/h. Nella stessa zona è in corso la posa dei binari di un’altra linea da 350 km/h, parte della ferrovia ad alta velocità Chongqing-Wanzhou.
(XINHUA/ITALPRESS)
mec/sat/mca1
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(Fonte video: Xinhua)
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