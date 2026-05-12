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Cina, due linee parallele ad alta velocità prendono forma nelle Tre Gole

Nella zona delle Tre Gole a Chongqing, in Cina, procedono a pieno ritmo i lavori di costruzione della ferrovia ad alta velocità Yichang-Fuling, progettata per i 350 km/h. Nella stessa zona è in corso la posa dei binari di un’altra linea da 350 km/h, parte della ferrovia ad alta velocità Chongqing-Wanzhou.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca1
(Fonte video: Xinhua)

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