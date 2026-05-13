Ultime News

13 Mag 2026 Si annuncia un luglio difficile per chi viaggia in treno: Poli interroga il Consiglio
13 Mag 2026 Partecipazione e comunità più coese: a Cavatigozzi riunione del Tavolo di Quartiere
13 Mag 2026 "Osare la fiducia": presentato il progetto per un'autonomia possibile
13 Mag 2026 Nova a Costa Sant’Abram il 16 maggio: fase di ascolto per lavorare al programma
13 Mag 2026 Tangenziali, a che punto siamo? Casalmaggiore, Dovera e Crema in attesa di risposte
Nazionali

Borzacchiello: “Linguaggio decisivo per creare fiducia su educazione finanziaria”

(Adnkronos) – “Il primo strumento che oggi formatori ed educatori finanziari devono acquisire è l’intelligenza linguistica, cioè la capacità di raccontare i dati e parlare alle persone”.  

Lo ha detto Paolo Borzacchiello, esperto di comunicazione e intelligenza linguistica, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 promosso da Aief all’Auditorium della Tecnica di Roma. “Le parole permettono di arrivare al cuore delle persone, alla pancia, se vogliamo usare una metafora. Il solo dato è difficile da far digerire”, ha spiegato Borzacchiello. “Il cervello crede di essere razionale, ma in realtà non lo è affatto: spesso dice di voler fare delle cose e poi fa esattamente il contrario”.  

Secondo Borzacchiello, la capacità di interazione rappresenta oggi un elemento centrale anche per chi opera nell’educazione finanziaria: “Le interazioni umane e la capacità di relazionarsi con le persone sono la chiave per ottenere risultati e successo. La competenza professionale è importante, ma da sola non basta”. “In un mondo sempre più artificiale, saper interagire davvero con persone vere in carne e ossa è il messaggio più importante che voglio portare”, ha spiegato. Borzacchiello ha poi sottolineato la necessità di investire nella formazione comunicativa: “Bisogna studiare, leggere libri, fare corsi e arricchire il bagaglio di competenze tecniche con competenze linguistiche ed emotive”. E, concludendo, ha aggiunto: “Eventi come questo servono proprio a costruire strumenti più efficaci per comunicare”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...