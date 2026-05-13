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Emissioni e consumo d’acqua, il peso della carne

ROMA (ITALPRESS) – L’impatto ambientale degli alimenti che portiamo ogni giorno in tavola resta spesso poco considerato, ma i dati evidenziano un quadro significativo, in particolare per quanto riguarda la produzione di carne. Secondo diverse analisi, questo settore comporta livelli elevati di emissioni di CO₂ e un consumo importante di risorse naturali, in particolare acqua. Accanto alle implicazioni ambientali, emergono anche criticità sul piano sanitario: gli allevamenti intensivi, infatti, possono favorire la diffusione di zoonosi, con possibili conseguenze per la salute pubblica. Un quadro che pone interrogativi sulla sostenibilità dell’attuale sistema alimentare e sulla necessità di individuare modelli produttivi e di consumo più equilibrati. Ad approfondire il tema, Claudio Pomo di Rete Italiana Proteine Alternative, ospite della rubrica ‘Sulla Via della Natura’ di TeleAmbiente.
mgg/gtr/col

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