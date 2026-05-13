Infettivologa Castagna: “PrEP cabotegravir riduce le nuove infezioni da Hiv”

(Adnkronos) – “La PrEP long acting con cabotegravir ha finalmente ottenuto la rimborsabilità. Ora possiamo offrire gratuitamente alle persone negative, ma ad alto rischio di contrarre l’infezione da Hiv, questo strumento che ha dimostrato, in fase registrativa, di ridurre drasticamente il rischio di nuove infezioni”. Così Antonella Castagna, direttore di Malattie infettive dell’Irccs ospedale San Raffaele e professoressa di Malattie infettive all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervenendo all’incontro ‘Oltre la cronicità del quotidiano’, organizzato oggi a Milano da ViiV Healthcare in occasione dell’arrivo di cabotegravir iniettabile a lunga durata d’azione e in compresse per la profilassi pre-esposizione (preexposure prophylaxis-PrEP) e ridurre il rischio di infezione da Hiv

“In Italia ancora oggi abbiamo più di 2mila nuove infezioni l’anno – sottolinea Castagna – Per questo dobbiamo agire con un approccio integrato per ridurle. Questo è l’obiettivo generale”. Per approccio integrato si intende “lo screening, l’accesso al test rapido e gratuito e la possibilità di mettere subito in terapia le persone positive – spiega l’esperta – Alla PrEP orale, che prevede una compressa quotidiana o on demand, oggi si associa la possibilità di utilizzare cabotegravir: uno strumento efficace che favorisce la qualità di vita, poiché consiste in un’iniezione intramuscolare da effettuare ogni due mesi”.