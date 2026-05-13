Kate è arrivata a Reggio Emilia, è il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia

(Adnkronos) –

La Principessa Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per la visita da lei fortemente voluta che si concentrerà sulla conoscenza del ‘Reggio Emilia Approach’ per lo sviluppo della prima infanzia. In una città blindata, accolta dall’abbraccio della folla, tra applausi e bandiere inglesi, la principessa del Galles è arrivata intorno alle 13 nella piazza del Municipio. Ad attenderla sotto al colonnato il sindaco Marco Massari e il prefetto Salvatore Angieri. La principessa ha salutato il pubblico presente tra cui anche una cinquantina di bambini di alcune sezioni di due scuole d’infanzia di Reggio Emilia. Poi ha ricevuto dal sindaco in dono un tricolore.

La principessa avrà l’occasione di conoscere la storia di Reggio Emilia e le circostanze culturali ed educative che hanno portato allo sviluppo di questo approccio riconosciuto a livello internazionale. L’Ambasciata di Londra a Roma fa sapere che ”insieme ai leader civici, la Principessa sarà affiancata da alcune figure chiave, oggi in età avanzata, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la filosofia di Reggio”. Questo momento offrirà alla Principessa l’opportunità di vedere in prima persona il forte impegno civico alla base dell’identità educativa della città. Dopo l’incontro, Sua Altezza Reale lascerà il Municipio e si dirigerà in piazza Camillo Prampolini, dove incontrerà i membri della comunità locale.

Basandosi sullo Shaping Us Framework del Centro, lanciato nel febbraio 2025, la visita esamina come una comprensione condivisa dello sviluppo sociale ed emotivo possa connettersi con approcci in altri Paesi che lavorano per dare priorità ai primi anni di vita, sottolinea l’Ambasciata.

L’approccio all’educazione della prima infanzia di Reggio Emilia, riconosciuto a livello internazionale, pone infatti le relazioni, l’ambiente e la comunità al centro dello sviluppo del bambino ed è ampiamente rispettato per la creazione di ambienti di apprendimento accoglienti, creativi e reattivi. La sua filosofia unica dell’apprendimento precoce, incentrata su creatività, relazioni e scoperta pratica, è rinomata a livello mondiale e altamente considerata nel settore dell’infanzia.