Kia a Transpotec, sette veicoli e allestimenti per ogni esigenza

MILANO (ITALPRESS) – “Il ritorno oggi di Kia (a Transpotec, ndr) è segnato da sette veicoli esposti. Partiamo dalla configurazione cargo per trasporto merci L2 H1 accompagnato poi da un passenger, ovvero un’autovettura cinque posti con una capacità di carico fino a 1.330 l, passando poi per lo Chassis Cab che è l’unico chassis disponibile nel segmento C-VAN e questo può aprire la porta a una serie infinite di personalizzazioni”. Lo ha detto Alfonso Tallarico, Ownership Experience Director Kia Italia, a margine della prima giornata del Salone internazionale Transpotec Logitec, evento in corso presso Rho Fiera Milano dal 13 al 16 maggio. “Parlando di personalizzazioni qui abbiamo portato in collaborazione con Focaccia una versione WAV, quindi accessibile a carrozzina basata sul passenger cinque posti per garantire massimo spazio e contemporaneamente massimo comfort per l’occupante della carrozzina. In più, sempre con Focaccia, abbiamo presentato su base cargo una versione HACCP lavabile e certificata per quei trasporti speciali , ad esempio di cibo, che mantiene la volumetria e la portata originale”, ha aggiunto. Oltre a questi modelli “assieme a Scattolini, un altro player di successo nel settore degli allestimenti, abbiamo presentato un cassone fisso e un cassone ribaltabile che sono caratterizzati dalla grande esperienza di Scattolini in termini di soluzioni che agevolano la vita quotidiana per chi trasporta quel tipo di merci e in più siamo in fase avanzata di progettazione per un cargo che sempre con 2,55 m per 1,90 m raggiunge un’altezza di 1,70 m per massimizzare la volumetria”. Alla domanda su quali esigenze della clientela si puntano a soddisfare vista l’ampia gamma a disposizione, Tallarico ha sottolineato che “il progetto PBV è guidato dalla visione di poter accontentare qualsiasi esigenza del cliente ed è per questo che è un veicolo costruito in maniera modulare. Lo scopo è proprio poter accontentare con il minor costo possibile qualsiasi esigenza, adattandosi a tutte le configurazioni che il mercato può richiedere. Per questo la nostra fabbrica ha già studiato tutti i possibili allestimenti, ma stiamo lavorando localmente con i principali allestitori proprio per avere tutte le configurazioni che potranno assecondare le esigenze del consumatore italiano”.

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