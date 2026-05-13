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Mobilità, Catania (Milano Serravalle-Milano Tangenziali): “Serve ecosistema integrato e digitale”

(Adnkronos) – “Oggi la vera sfida è costruire un ecosistema della mobilità integrato, interoperabile e digitale. L’innovazione non può restare confinata dentro le singole aziende, ma deve diventare sistema, mettendo in rete dati, tecnologie e servizi per offrire ai cittadini e alle imprese un’esperienza di mobilità più semplice ed efficiente. Innovazione, digitalizzazione e integrazione sono le direttrici strategiche su cui dobbiamo accelerare, superando frammentazioni e semplificando i processi per ridisegnare l’attuale sistema operativo”. Così Elio Catania, Presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali, in occasione del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’ all’Acquario Civico di Milano. 

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