Piscina Comunale: lunedì prossimo al via i lavori a spogliatoi e vasca olimpica

La situazione delle piscine comunali torna ciclicamente al centro del dibattito in Consiglio comunale, soprattutto a seguito delle richieste avanzate dall’opposizione, in particolare dalla consigliera Maria Vittoria Ceraso. Al centro delle critiche, lo stato degli spogliatoi e dei vecchi armadietti, destinati ora alla sostituzione.

Alle osservazioni ha risposto l’assessore allo Sport Luca Zanacchi.

“Rispondiamo con i fatti. Lunedì 18 maggio partiranno i lavori di completa riqualificazione e ristrutturazione straordinaria degli spogliatoi della vasca olimpionica. Si tratta dell’ultimo step degli interventi previsti nel project financing con il gestore Forus, per un investimento complessivo sull’impianto di circa 3 milioni e 200 mila euro”.

Nell’interrogazione consiliare vengono però sollevati anche dubbi sulla gestione dell’impianto e sull’eventuale proroga concessa in vista della realizzazione della piscina estiva. Un tema sul quale l’assessore rivendica i risultati raggiunti.

“I servizi offerti dalla piscina stanno aumentando e sono servizi di qualità. Gli utenti sono in costante crescita: nel 2025 abbiamo registrato circa 4.500 clienti, oltre a una media di 650-700 atleti delle società sportive. Numeri che dimostrano come l’impianto funzioni e risponda alle esigenze dei cremonesi”.

Lo sguardo dell’amministrazione è già rivolto anche ai prossimi interventi strutturali.

“Stiamo lavorando con il gestore alla completa riqualificazione della vasca convertibile. Il parere paesaggistico della Soprintendenza è arrivato lo scorso 27 aprile e ora stiamo correndo contro il tempo per far partire anche questi lavori”.

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