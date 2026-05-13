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Sardegna, “Digital Twin” per rivoluzionare la gestione del territorio

ROMA (ITALPRESS) – Un progetto che potrebbe rivoluzionare le modalità di gestione del territorio sardo. Si chiama Digital Twin, ed è un modello adottato anche dalla Regione Sardegna, che permetterà ai cittadini e agli amministratori isolani un accesso diretto ai dati relativi all’isola, da quelli ambientali a quelli sanitari, da quelli amministrativi a quelli archeologici e culturali. Ne ha parlato Sebastiano Cocco – Assessore degli Affari Generali e del Personale della Sardegna, nel corso della Conferenza Esri Italia 2026 a Roma. Il Digital Twin, basato su una tecnologia GCS, cambierà dunque il modo di procedere alle decisioni politiche, perché avere conoscenza maggiore dei dati permetterà una decisione più consapevole e la possibilità, tramite il modello, di prevedere e quindi prevenire eventi potenzialmente dannosi per il territorio.

mec/mgg/gtr

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