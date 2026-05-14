Ultime News

14 Mag 2026 Padania Acque, centrodestra attacca: "Accordi sottobanco tra Pd e Fratelli d'Italia"
14 Mag 2026 Cancro orale, il 16 e 17 maggio week end dedicato alla prevenzione
14 Mag 2026 Vanoli, una stagione in crescita per Casarin: è il Most Improved Player della Serie A
14 Mag 2026 Affido familiare: ciclo di incontri per conoscere e avvicinarsi all’accoglienza
14 Mag 2026 Studenti del Torriani in gara al ABB Robostudio Cup 2026
Video Pillole

Sequestrati a Padova 27 mila litri di gasolio di contrabbando

PADOVA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro preventivo 27.000 litri di gasolio di contrabbando – formalmente dichiarato essere olio anticorrosivo – e un autoarticolato utilizzato per il trasporto illecito, denunciando alla locale Procura della Repubblica due persone per il reato di contrabbando di prodotti petroliferi. Il mezzo, proveniente dalla Repubblica Ceca, dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio, in provincia di Udine, è stato intercettato per un controllo di routine dai finanzieri del Gruppo di Padova, con l’ausilio della Polizia Stradale di Padova e Venezia. Il conducente, di nazionalità ungherese alla domanda circa la tipologia di merce trasportata, l’origine e la destinazione, ha riferito di essere partito da Praga e trasportare olio anticorrosivo prelevato da una raffineria austriaca, con direzione finale Grecia. I documenti di accompagnamento della merce, il certificato di analisi presentato e l’itinerario anomalo seguito dal mezzo hanno indotto i finanzieri ad approfondire la natura del prodotto trasportato.

mgg/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...