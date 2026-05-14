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Nazionali

Sinner incontra Maldini agli Internazionali: “Chi vince la Champions?”

(Adnkronos) – Incontro tra leggende agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, Jannik Sinner è volato in semifinale nel Masters 1000 di Roma dopo aver battuto ai quarti Andrej Rublev, davanti agli occhi di Paolo Maldini. L’ex bandiera del Milan e della Nazionale ha infatti assistito al match tra l’azzurro e il russo dalla tribuna d’onore del Centrale, incontrando poi Sinner al termine della partita. 

Al centro della chiacchierata tra i due, che si erano già incontrati a Milanello, il calcio. “Chi vince la Champions League?”, ha chiesto Sinner, grande tifoso del Milan. “In finale non sempre vince il più forte”, ha risposto Maldini, “l’Arsenal è forte e può mettere in difficoltà il Psg, soprattutto se gioca molto chiusa. La finale è una partita stranissima”. 

Quindi il paragone con il tennis: “È vero, la finale è sempre diversa, anche nel tennis non si sa mai”, ha concordato Sinner, “soprattutto in uno Slam, quando giochi tre set su cinque. Poi se la partita si allunga aumenta la probabilità che vinca il più forte”. 

Sinner ha parlato con Maldini anche di sua mamma Siglinde: “”Quando vede che la partita non è stressante, resta. Poi quando è troppo tesa invece se ne va”, ha raccontato l’azzurro ridendo. 

 

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