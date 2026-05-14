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Tg News – 14/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump, summit in Cina con Xi “Iran non deve avere nucleare”
– Papa Leone ai giovani della Sapienza “La guerra acceca”
– Cinque italiani morti alle Maldive durante escursione subacquea
– Draghi ad Aquisgrana “Azione a 27 inadeguata”
– Garlasco, legale della famiglia Poggi “Pronti a restituire risarcimento”
– Sinner batte Rublev e vola in semifinale
– Assegnate Bandiere Blu, Liguria resta in testa alle Regioni
– La cucina italiana patrimonio Unesco protagonista agli Internazionali d’Italia
– Previsioni 3B Meteo 15 Maggio
/gtr

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