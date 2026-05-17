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Modena, Mezzetti “I cittadini hanno avuto coraggio”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “I familiari naturalmente sono molto scossi, la vita gli si è sconvolta in un attimo, quindi è comprensibile la reazione emotiva che in questo momento hanno e noi siamo loro molto vicini. Così come ai feriti che sono in questo momento ricoverati in terapia intensiva al Baggiovara di Modena, l’ospedale Baggiovara, perché ovviamente la prima speranza e la preghiera è che superino queste prime ore, prime 72 ore che sono quelle più critiche e che potremmo dire che magari sono definitivamente fuori pericolo”. Lo ha dichiarato Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, al termine della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della Premier Giorgia Meloni, ospedali di Baggiovara (Modena) e Bologna. “Un ringraziamento va ai cittadini italiani e stranieri, sottolineo italiani e stranieri, che in quei momenti, in quegli attimi, hanno avuto il coraggio di placcare l’uomo che si è reso responsabile di questo gravissimo atto e di immobilizzarlo consegnandolo alle forze dell’ordine”, ha aggiunto.

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