Cremonese-Como si giocherà domenica alle 20:45 in contemporanea con Lecce-Genoa
La lotta salvezza e la corsa Champions: si decide tutto nell'ultima giornata di serie A. Il programma completo di un lungo week end che deciderà le sorti dei grigiorossi
La Lega Serie A ha annunciato il programma completo della 38ª giornata di Serie A: la Cremonese ospiterà il Como allo Zini domenica 24 maggio alle ore 20.45. Le modalità per i biglietti saranno comunicate prossimamente sui canali ufficiali grigiorossi.
Oltre a questo importantissimo match per la Cremo, in contemporanea ci saranno anche le seguenti gare: Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma.
Il turno completo
Venerdì 20.45 – Fiorentina – Atalanta
Sabato 18.00 – Bologna – Inter
Sabato 20.45 – Lazio – Pisa
Domenica 15.00 – Parma – Sassuolo
Domenica 18.00 – Napoli – Udinese
Domenica 20.45 – Cremonese – Como
Domenica 20.45 – Lecce – Genoa
Domenica 20.45 – Milan – Cagliari
Domenica 20.45 – Torino – Juventus
Domenica 20.45 – Verona – Roma