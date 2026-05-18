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Cremonese

Cremonese-Como si giocherà domenica alle 20:45 in contemporanea con Lecce-Genoa

La lotta salvezza e la corsa Champions: si decide tutto nell'ultima giornata di serie A. Il programma completo di un lungo week end che deciderà le sorti dei grigiorossi

Payero in azione contro il Como
Fill-1

La Lega Serie A ha annunciato il programma completo della 38ª giornata di Serie A: la Cremonese ospiterà il Como allo Zini domenica 24 maggio alle ore 20.45. Le modalità per i biglietti saranno comunicate prossimamente sui canali ufficiali grigiorossi.

Oltre a questo importantissimo match per la Cremo, in contemporanea ci saranno anche le seguenti gare: Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma.

Il turno completo

Venerdì 20.45 – Fiorentina – Atalanta

Sabato 18.00 – Bologna – Inter
Sabato 20.45 – Lazio – Pisa

Domenica 15.00 – Parma – Sassuolo
Domenica 18.00 – Napoli – Udinese
Domenica 20.45 – Cremonese – Como
Domenica 20.45 – Lecce – Genoa
Domenica 20.45 – Milan – Cagliari
Domenica 20.45 – Torino – Juventus
Domenica 20.45 – Verona – Roma

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