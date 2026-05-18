Manchester City, Guardiola dice addio a fine stagione

(Adnkronos) –

Pep Guardiola lascia il Manchester City alla fine della stagione 2025-2026. L’addio del 55enne manager catalano è anticipato dalla Bbc e dal Mail Online. Guardiola dirà addio ai citizens dopo 10 anni, con una stagione d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Guardiola ha conquistato 17 trofei con il City comprese 6 Premier League, una Champions, 3 FA Cup e 5 Coppe di Lega. Il nuovo manager del club, con ogni probabilità, sarà Enzo Maresca.

Il divorzio, con ogni probabilità, si consumerà domenica 24 maggio dopo l’ultima giornata di campionato, con il match casalingo contro l’Aston Villa. Il City deve giocare ancora 2 partite e in teoria può soffiare il titolo al fotofinish all’Arsenal: i gunner comandano la classifica con 82 punti ma hanno solo un match a disposizione. La squadra di Guardiola è a quota 77, deve vincere entrambe le ultime partite e sperare in un flop dei londinesi.