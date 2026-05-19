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Arte e sostenibilità, proclamati i vincitori del Premio ACEA Contemporanea

ROMA (ITALPRESS) – Creare un ponte tra il mondo dell’impresa e la ricerca artistica contemporanea, offrendo spazio e visibilità ai linguaggi delle nuove generazioni. Questo l’obiettivo del premio Premio ACEA Contemporanea, il concorso rivolto agli studenti e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Le opere finaliste, selezionate attraverso bandi interni delle istituzioni coinvolte, entrano a far parte di una mostra collettiva permanente ospitata all’interno di ACEA Heritage, il nuovo spazio espositivo inaugurato nella storica sede di Piazzale Ostiense.
mec/mgg/gtr

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