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Cina, record con 29 cambi di maschera per artista dell’opera del Sichuan

Yan Jianghua, un artista 33enne dell’Opera del Sichuan in Cina, ha stabilito un nuovo Guinness World Record per il maggior numero di “cambi di volto” in un singolo spettacolo.

Ottimizzando le aperture per il flusso d’aria e la disposizione degli spazi, Yan è riuscito a cambiare maschera 29 volte durante una perfomance.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca1

(Fonte video: Xinhua)

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