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Italia-India, Meloni accoglie l’amico Modi: “Welcome to Rome”

(Adnkronos) – “Welcome to Rome, my friend!”. Così la premier Giorgia Meloni saluta sui social l’arrivo a Roma del premier indiano Narendra Modi, accolto questa sera al suo arrivo a Fiumicino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sotto al post una foto che ritrae Meloni e Modi all’interno del Colosseo, nel corso di una visita notturna. 

 

 

Modi alloggia nell’hotel Anantara a piazza della Repubblica. Il primo appuntamento di domani sarà la visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il vertice con la premier a Villa Pamphili. A seguire i due leader prenderanno parte a un pranzo di lavoro con i vertici di alcuni tra i principali gruppi industriali italiani e indiani. Nel primo pomeriggio Modi sarà alla Fao per poi lasciare l’Italia. 

“Sono atterrato a Roma, in Italia – ha scritto Modi su X all’arrivo nel tardo pomeriggio -. Incontrerò il presidente Sergio Mattarella e il primo Ministro Giorgia Meloni e avrò dei colloqui con loro. Questa visita si concentrerà su come rafforzare la cooperazione tra India e Italia, con particolare attenzione al Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Verrà inoltre esaminato il Piano d’Azione Strategica Congiunto 2025-2029. Visiterò anche la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), rafforzando l’impegno dell’India nei confronti del multilateralismo e della sicurezza alimentare globale”. 

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