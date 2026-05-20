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Politica

Collegio sindacale Padania Acque, vince la lista Pd-Fdl. Romagnoli nuovo presidente

di Laura Bosio

Padania Acque ha nominato i nuovi membri del Collegio Sindacale. La compagine mista tra membri del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia ha ottenuto il 59,75% dei voti

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L’Assemblea dei Soci di Padania Acque, in seduta ordinaria, ha provveduto alla nomina dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028.

L’organo di controllo risulta ora composto dai sindaci effettivi Matteo Romagnoli (Presidente), Andrea Bignami, Flora Costa e dai sindaci supplenti Maurizio Carlo Pini e Stefania Serina.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la vittoria è andata quindi alla lista due, quella che vedeva in gara una compagine mista tra membri del Partito Democratico e di Fratelli d’Italia, che ha ottenuto il 59,75% dei voti. Espressione della lista sono Romagnoli e Costa. Solo il 38,08%, invece, per la lista uno, quella del centrodestra, che ha schierato Bignami.

 

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