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Focus ESG – Episodio 77

MILANO (ITALPRESS) – La finanza sostenibile ha ormai smesso di essere una nicchia: dai primi green bond emessi quasi vent’anni fa a un mercato oggi centrale per investitori, imprese e sistema finanziario, il percorso degli ESG sembra segnare una direzione precisa. Ma quanto è davvero solida questa crescita? Ne parlano nella puntata 76 di Focus ESG, Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e centro Transpareens, e Ugo Rigoni, Università Ca’ Foscari Venezia, con il giornalista economico Marco Marelli.
fsc/gsl

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